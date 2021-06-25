 النيابة تطلب الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من أعلى عقار بالجيزة - بوابة الشروق
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النيابة تطلب الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من أعلى عقار بالجيزة

مصطفى بكر:
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 1:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 1:47 ص

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول إصابة عامل إثر سقوطه من أعلى عقار فى ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة الصف، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الواقعة وبيان ما بها من أحداث.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء أسرة المصاب لسماع أقوالهم، بالإضافة إلي فحص علاقة المصاب بمن حوله.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط عامل في العقد الثالث من العمر من علو، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

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