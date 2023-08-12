وفاة الكاتب والرسام الألماني برونو إيبل عن عمر ناهز 92 عاما

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توفي الكاتب والرسام والشاعر الألماني برونو إيبل -92 عاما- من مدينة أونينجن بولاية بادن فورتمبيرج الواقعة جنوب غربي البلاد، حسبما أكد عمدة المدينة، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر مقربة من إيبل إنه توفي اليوم الجمعة.

وكان الفنان صديقا للكاتب مارتن فالزر، الذي توفي في 26 يوليو عن عمر ناهز 96 عاما.

كتب إيبل قصائد في نثر قصير بالأليمانك، وهي مجموعة من اللهجات الألمانية العليا المستخدمة في جنوب غرب ألمانيا.

يذكر أن لوحاته تصنف على أنها فن فطري يتميز بالبساطة والصراحة، ويعتبر الرسامون الفطريون عموما هم من يفتقرون إلى التعليم الفني الرسمي.

وولد إيبل في أول يوليو 1931 في ريلاسينجن في جنوب غرب ألمانيا، وعمل مدرسا في مدرسة ثانوية حتى عام 1989، كان نشطا في النواحي الفنية منذ عام 1955 وكان معروفا بلوحاته في الداخل والخارج.