التنمية المحلية: القمامة ومخالفات البناء أبرز شكاوى مبادرة «صوتك مسموع»

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنجازات مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى أن الوزارة تستمع وتنصت بشكل جيد لشكاوى المواطنين وتعمل بكل قوة لحلها.

وقال «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «خط أحمر»، تقديم الإعلامي محمد موسى، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس: تلقينا خلال شهر يوليو 2023، أكثر من ١٤.٨ ألف رسالة منها ١٤٥٣ شكوى تم الرد على ١١٤٨ شكوى منها بنسبة ٧٩%، وجار حل ٣٠٥ شكاوى.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية أن مبادرة «صوتك مسموع» ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين وساعدت في إيصال أصواتهم للمسؤولين، موضحا أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت ٥ محاور وهي الإشغالات والتى بلغ عددها ٦٢٠ شكوى، والقمامة ٥٥٨ شكوى، ومخالفات البناء ١٠٩ شكاوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٥٩ شكوى، إضافة إلى ١٠٧ شكاوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار.

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، على أن المبادرة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين وساعدت في إيصال أصواتهم للمسئولين.

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، العاملين في مبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة والمحافظات، بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين بجميع المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد في بيان صحفي له، صدر أول أمس، أن المبادرة هي المنصة الدائمة للوزارة لتلقي الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين.