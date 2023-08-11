الأميرة ديانا: أصبت باضطراب شراهة الطعام هربا من حزني بسبب الخيانة

في كتاب جديد للأطفال يصور معركة الأميرة ديانا، مع الشره المرضى في تناول الطعام، لنعود بالأذهان مرة أخرى إلى قصة الأميرة الراحلة مع زوجها الملك البريطاني الحالي تشارلز.

يصور الكتاب الجديد للأطفال في سلسلة "بج دريمز_ ليتل بيبول" الأميرة ديانا، وهي تكافح شره تناول الطعام للهرب من حزنها عندما علمت أن زوجها كان يحب سيدة أخرى.

الكتاب الذي من المقرر نشره في 7 سبتمبر المقبل، هو للقراء الشباب ويتحدث عن الأميرة الشعبية، التي حبها الملايين حول العالم، وحياتها في العائلة الملكية.

يشرح الكتاب الذي ألفته ماريا إيزابيل سانشيز، كيف تطور اضطراب الأكل لديانا ومعاناتها الشديدة معه، عندما علمت أن زوجها الملك تشارلز كان في حالة حب مع امرأة أخرى؟.

* ديانا تتحدث عن الشره المرضي

تحدثت الأميرة ديانا لأول مرة عن اضطرابات شراهة الأكل التي عانت منها في عام 1995 خلال مقابلة بانوراما بي بي سي، حيث كشفت أنها كانت تؤذي نفسها في السنوات التي أعقبت انفصالها عن تشارلز.

تقول ديانا: "كنت أعود إلى المنزل وكان من الصعب جدا معرفة كيفية إراحة نفسي بعد أن أريح الكثير من الأشخاص الآخرين، لذلك كان من المعتاد أن أذهب إلى الثلاجة".

وتابعت الأميرة الراحلة قائلة: "سرعان ما أدركت أن قلب الأمير ينتمي إلى أخرى ومع مرور الوقت، تحول هذا الحزن إلى اضطراب في الأكل يسمى الشره المرضي".

وتضيف أن اضطراب الأكل كان أحد أعراض مشاكل الزواج التي كانت تعاني منها، موضحة أنها كانت تطلب المساعدة لكنها لم تحصل على الدعم الذي تحتاجه، واصفة نفسها بـ"غير المستقرة".

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن كتاب الأطفال الجديد، سيوضح بالتفصيل كيف كانت ديانا تنفرد بنفسها وتذهب إلى المطابخ لتتناول الكثير من الكعك لمحاولة الشعور بالراحة وعندما يختفي الشعور، تصيب نفسها بالمرض.

وقال نشطاء اضطرابات تناول الطعام، إن محتوى الكتاب قد يساعد الشباب والأطفال على التعرف على علامات الشره المرضي بسرعة أكبر، لكنهم حذروا من أنه يجب معالجة المشكلة بحساسية.