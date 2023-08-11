إيلون ماسك يعرض لافتة شركة تويتر القديمة وتذكارات أخرى للبيع في المزاد العلني

يعرض الملياردير إيلون ماسك لافتات مباني شركة تويتر القديمة وأشياء تذكارية أخرى من الشركة للبيع في المزاد العلني بعد أسابيع فقط من تغيير علامتها التجارية إلى الإشارة أكس X.

ومن بين القطع والأشياء المعروضة، والتي يصل عددها إلى 584 قطعة، هناك طاولات قهوة وأقفاص كبيرة للطيور ولوحات زيتية لصور انتشرت على نطاق واسع.

كما يوجد أيضا عشرات المكاتب والكراسي، وخزانة من الأسطوانات الموسيقية، وآلات موسيقية كافية لتجهيز فرقة موسيقية.

ومنذ شراء منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي، قلص ماسك آلاف الوظائف في محاولة لخفض التكاليف.

وأطلق الملياردير الأمريكي على المزاد اسم "تغيير العلامة التجارية لتويتر: مزاد على الإنترنت يضم تذكارات وفنوناً وأصولاً مكتبية والمزيد".

ولا تزال إحدى لافتات الشركة القديمة، والمعروضة في المزاد، مثبتة في المقر الرئيسي للشركة في الشارع العاشر في مدينة سان فرانسيسكو.

وجاء في قائمة العرض في الجزء الخاص باللافتة "علامة الطير لا تزال مثبتة على جانب المبنى. المشتري مسؤول عن التعاقد مع شركة تحمل التراخيص المناسبة لإزالة اللافتة".

وفي الشهر الماضي، أوقفت السلطات وبشكل مؤقت، محاولة لإزالة لافتة أخرى لشعار شركة تويتر القديم من قبل السلطات في سان فرانسيسكو.

ومن ضمن الأشياء المعروضة للبيع في المزاد، لوحتان زيتيتان لصور انتشرت بشكل كبير على موقع تويتر.

الصورة الأولى: صورة سيلفي لمقدمة البرامج الشهيرة، إلين ديجينيرز، مرصعة بالنجوم تم التقاطها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014.

والصورة الأخرى: صورة نشرها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كجزء من تغريدة عندما أعيد انتخابه في نوفمبر عام 2012. وكانت الصورة في ذلك الوقت الأكثر إعجابا على المنصة.

ويتضمن المزاد أيضا معدات موسيقية مختلفة موزعة بين قيثارات ومجموعة من الطبول ومكبرات الصوت، بالإضافة إلى خزانة من الأسطوانات الموسيقية مع وحدة تحكم وموزعات ومكبرات صوت.

وتبدأ أسعار القطع المعروضة من 25 دولارا وهو الحد الأدنى لكل قطعة، وفقا لدار هيريتيج غلوبال بارتنرز للمزادات.

كما تبدأ العطاءات في 12 سبتمبر ومن المقرر أن تنتهي بعد يومين.

ويأتي هذا المزاد بعد أن خفض ماسك تكاليف إدارة شركة تويتر عقب شرائه لها بقيمة بلغت 44 مليار دولار.

ومنذ شراء تويتر، أجرى تقليصات كبيرة في عدد الوظائف، بما في ذلك تسريح الموظفين المسؤولين عن تتبع الإساءات على المنصة. كما غيرت الشركة أيضا طريقة التحقق من الحسابات.

وفي وقت سابق من هذا العام، نظمت الشركة مزادا لمئات الأشياء التي كانت من مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو.

وجذب تمثال للشعار القديم للشركة (الطائر الشهير) أعلى عرض بيع بمبلغ 100 ألف دولار.

وفي الشهر الماضي، أسقطت الشركة شعار الطير الأزرق من علامتها التجارية واستبدلته بعلامة أكس X بالأبيض والأسود.

ولم ترد الشركة على طلب من بي بي سي يوم الخميس، للتعليق على المزاد.