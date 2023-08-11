غرق يخت على متنه أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل اليونان

ذكرت قناة "إي.بي.تي" الحكومية اليونانية اليوم الجمعة أن يختا على متنه أكثر من 100 مهاجر، تعرض لأزمة، على بعد حوالي 40 كيلومترا، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة "بيلوبونيز".

ونقلت القناة اليونانية عن خفر السواحل اليوناني قوله إن أربع سفن وثلاثة قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وصلت إلى حطام اليخت وأن عمليات إنقاذ تجرى ، بعد أن أرسل المهاجرون على متن اليخت إشارة استغاثة.

وأضافت القناة اليونانية أن مروحية شاركت في عملية الإنقاذ.

وينقل مهربو البشر، بشكل روتيني، الأشخاص، في رحلة بحرية خطيرة من تركيا ودول شمال أفريقيا إلى غرب ووسط أوروبا، وغالبا ما يدفع المهاجرون آلاف اليوروهات مقابل ذلك.

وغالبا ما يتم وضع الكثير جدا من الأشخاص على متن قوارب، لا تكاد تصلح للإبحار، وتقع حوادث في العملية.

يذكر أنه في الأيام الأربعة الماضية، ألقى خفر السواحل اليوناني القبض على حوالي 150 مهاجرا في بحر إيجه.

وفي 14 يونيو الماضي، غرق مئات من المهاجرين، الذين كانوا يحاولون العبور من ليبيا إلى إيطاليا، عندما غرق قارب صيد مكتظ، قبالة الساحل اليوناني. وفي تلك الرحلة، نجا 104 أشخاص وتم انتشال 82 جثة.