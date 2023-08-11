مصرع 29 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في شمال الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم، أن 29 شخصا لقوا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مقاطعة خبي الواقعة شمالي البلاد.



وقالت السلطات المحلية في مقاطعة خبي إنه حتى يوم أمس الخميس، لقي 29 شخصا مصرعهم جراء الكوارث الناجمة عن الجولة الأخيرة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المقاطعة، فيما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين.



ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة في إحداث دمار في 110 محافظات ومدن وأحياء بالمقاطعة.



وتعرضت البنية التحتية بما فيها مرافق النقل والطاقة والاتصالات والمياه في المناطق المنكوبة لأضرار. وتكبدت المقاطعة خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 95.81 مليار يوان (حوالي 13.38 مليار دولار أمريكي)، وما زال الوضع العام للكارثة قيد التقييم والتحقق.



وحتى يوم أمس الخميس، أثّر الفيضان على ما يقدر بنحو 3.89 مليون شخص. وقد تضرر إجمالي 319700 هكتار من المحاصيل، دُمر 131500 هكتار منها.



كما تكبدت المناطق السكنية خسائر، حيث انهار 40900 منزل، بينما لحقت أضرار جسيمة بـ 155500 منزل. وتضرر ما مجموعه 1150 مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض أطفال.



وغالبا ما تشهد مناطق متفرقة من الصين أعاصير وفيضانات تتسبب في مصرع وإصابة العشرات، وانهيار للمباني.