كوريا الجنوبية تسعى لاختتام مفاوضات حول تصريف المياه المشعة من فوكوشيما في البحر

من المقرر أن تختتم كوريا الجنوبية واليابان مفاوضات فنية، تجرى على مستوى مجموعة العمل، هذا الأسبوع، حول ضم خبراء كوريين جنوبيين، في عملية تفتيش تجريها اليابان للتصريف المقرر للمياه المشعة من محطة "فوكوشيما" النووية في البحر.



وذكر النائب الأول لوزير سياسة الحكومة والتنسيق، بارك جو-يون اليوم الجمعة أن سول تضغط لعقد جلسة أخيرة حول الحوار الفني، الأسبوع المقبل، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



ويبحث الجانبان تنفيذ طلبات طرحها الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، خلال قمة مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا الشهر الماضي.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد طلب مشاركة خبراء كوريين جنوبيين في عمليات التفتيش التي تجريها طوكيو عن تصريف المياه المشعة من فوكوشيما، ومشاركة بيانات مراقبة بشأن التصريف، في الوقت الفعلي وتعليق فوري، عندما تتجاوز كثافة الإشعاع في المياه المعيار.



وفي أعقاب جلسة ثانية من المفاوضات ، في وقت سابق هذا الأسبوع، ذكر النائب الأول للوزير أن الجانبين توصلا إلى مستوى كبير من التوافق في الرأي حول تفاصيل التعاون.



يشار إلى أن هناك خلافا أيضا بين الصين واليابان بشأن تصريف المياه الملوثة نوويا.

ومن المقرر أن يتم تصريف المياه في وقت ما في الصيف الجاري.



كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد خلصت في تقرير قدمته إلى الحكومة اليابانية، في شهر يوليو الماضي، إلى أن خطة تصريف المياه تتماشى مع معايير السلامة العالمية وسيكون لها "تأثير إشعاعي ضئيل على الأشخاص والبيئة".



وفي 11 مارس 2011، ضربت موجة مد عالية (تسونامي) ناجمة عن زلزال ضخم الساحل الياباني، مما أدى إلى مقتل الآلاف وانصهار محطة فوكوشيما.