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الوداد المغربي يتعاقد مع حمدو الهوني

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 2:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 2:58 ص

أتم نادي الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الجمعة، إجراءات التعاقد مع المهاجم الليبي حمدو الهوني، ضمن تدعيمات الفريق للموسم الرياضي الجديد.

وكان الهوني قد رحل عن صفوف فريق الترجي التونسي في شهر يوليو الماضي، بعد نهاية عقده رسميا مع الفريق.

وتعاقد فريق الوداد المغربي، مع المهاجم الليبي حمدو الهوني لمدة موسمين قادمين حتى صيف 2025، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وفي سياق متصل، سيشارك فريق الوداد المغربي في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتي ستقام في شهر أكتوبر القادم. 


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