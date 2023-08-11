سبب قيد عبدالشافي في قائمة الزمالك الأولى رغم نية الاعتزال

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن السبب وراء قيد جميع اللاعبين المتاحين ضمن قائمة الفريق الأولى لدى اتحاد الكرة وذلك استعدادا للموسم الحديد.

وشملت القائمة الأولى لاعبين كانوا بصدد الرحيل أيضا أو حتى الاعتزال مثل محمد عبدالشافي الذي وان لم يعلن صراحة رغبته في إنهاء مشواره بالملاعب الا انه لا يستبعد الاعتزال.

وأكد المصدر ان الإدارة تسعى لضمان بقاء جميع اللاعبين تحسبا لعدم رفع عقوبة الفيفا بشأن الحرمان من قيد التعاقدات الجديدة، لأي سبب كان.

وأوضح المصدر ان الامر تم بالاتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة، لكن في الوقت نفسه فإن هناك مساعي لحسم صفقات في فترة الإنتقالات الصيفية.