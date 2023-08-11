مختار نوح: قضية قتل السادات كشفت عورات المجتمع المصري

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان كانوا واضحين جدًا بأنهم كانوا جماعة سمع وطاعة وجماعة اللاعقل وجماعة ضد الديمقراطية، مؤكدًا أنهم جميعًا كانوا يعلمون ذلك.

وأضاف مختار نوح خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن قضية اغتيال السادات كشفت العورات التي كانت في المجتمع المصري، والتي تبلورت مرة أخرى ورجعتنا للصفر في 25 يناير.

وأوضح أن تحالف القوى السياسية مع أي خصم لخدمة أفكارها ورغباتها، بغض النظر عما إذا كان هذا التحالف سيذهب به إلى الجنة أو سيذهب به إلى جهنم.