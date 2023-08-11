 8 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار بمدينة قريبة من موسكو - بوابة الشروق
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8 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار بمدينة قريبة من موسكو

د ب أ
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 10:51 م

لا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، وذلك بعد انفجار وقع أمس الأول الأربعاء، في مصنع يشتبه في أنه يعمل لصالح صناعة الأسلحة الروسية.

ووقع الانفجار على أرض مصنع زاجورسك للمعدات البصرية والميكانيكية في مدينة سيرجييف بوساد على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي العاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت إدارة المدينة اليوم الجمعة عبر قناتها على تطبيق تليجرام أن معظم أعمال إزالة آثار الانفجار والتنظيف في المصنع قد اكتملت.

وأشارت المعلومات الرسمية إلى أن الانفجار الذى وقع أمس الأول الأربعاء في سيرجييف بوساد كان في مستودع لتخزين الألعاب النارية داخل مباني المصنع.

وتم الإعلان رسميا عن أن سبب الانفجار يرجع إلى خطأ بشري.


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