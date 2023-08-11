النرويج: الملك هارالد الخامس وزوجته يتفقدان آثار الفيضانات جنوبي البلاد

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قييم الملك هارالد الخامس ملك النرويج وزوجته الملكة سونيا اليوم الجمعة، الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت جنوبي البلاد.

واستقبل سكان مدينة ميوندالين، التي تقع على مسافة نحو 50 كيلومترا جنوب غرب العاصمة أوسلو، الزوجين الملكيين بحرارة قبل أن يطلعهما المسئولون على الوضع في المنطقة.

وقال الملك لممثل الصليب الأحمر: "شكرا لكم على جهودكم".

كما انتقل رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء إلى أجزاء مختلفة من المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقالت وزيرة العدل إميلي إنجر ميل لمحطة "تي.في.2" الرسمية، إنه من الصعب تصديق تلك الكميات الضخمة من المياه.

كما أعرب الملك عن دهشته من حجم الأضرار.

يذكر أنه في أعقاب أزمة المناخ، أصبحت الظروف الجوية القاسية أكثر تواترا في أرجاء القارة الأوروبية.