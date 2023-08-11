منذ رحيل السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد للتقاعد عام 2013 الماضي، لم تقم "قومة" للنادي الأحمر الشهير، ودخل في دوامة من الفشل لا تنتهي، سواء بنتائج سلبية لم تتحقق على مدار عقود أو غياب طويل عن منصات التتويج أو إخفاق عظيم في اختيار المدربين وتعاقبهم وكذلك الصفقات من اللاعبين الجدد.

وعلى مدار عقد كامل لم ينجح النادي الأكثر تتويجًا بالبريميرليج في الفوز بلقب واحد منه، وكأن السير قد أخذ المفتاح الخاص بالدوري معه واعتزل، وفاز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة مع الهولندي المخضرم لويس فان جال والدوري الأوروبي مرة وحيدة مع سبيشال وان جوزيه مورينيو وكأس الرابطة مرتين آخرها الموسم الماضي.

ويستدل من تلك الأرقام الهزيلة للألقاب لنادٍ بحجم مانشستر يونايتد معقل الألقاب والبطولات تاريخيًا وتحديدًا في آخر 3 عقود قبل اعتزال السير أليكس، على حجم الكارثة التي يعيشها النادي وملاكه وإداراته المتعاقبة وجماهيره، حتى ظهرت بارقة أمل جديدة تحمل الأفق والطموحات لعنان السماء، وهي تعيين الهولندي إيريك تين هاج مديرًا فنيًا للفريق الصيف الماضي.

هذا الهولندي المجدد أظهر في موسم واحد وفترتي إعداد "الصيف الماضي والحالي"أثبت أنه يسير على الطريق الصحيح ليكون واحد من أساطير هذا النادي العظيم كمدير فني، مثل الأسطورة مات باسبي الذي خلق مجد يونايتد في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وكون فريقين كبيرين للأحمر الوهاج عرفوا بإسم "باسبي بويز".

تين هاج يسير على خطى باسبي وفيرجسون

الأول تدمر أغلبه في حادثة طائرة ميونيخ الشهيرة وهو نفسه أصيب، ثم عاد وكون فريق آخر تاريخي بقيادة العظماء بوبي تشارلتون ودينيس لو وجورج بيست، وحقق الدوري ودوري أبطال أوروبا الأول من نوعه في دولاب بطولات المان يو آنذاك.

وبعد 20 عامًا من الخفوت والفشل وعدم تحقيق بطولات عقب رحيل باسبي، جاء تلميذه بوبي تشارلتون ليكرر ما حدث مع باسبي واختار مدرب يشبهه إلى حد كبير، يجيد تكوين الفرق الجديدة ويعتمد على الشباب ثم يصنع منهم جيلاً قويًا يحقق خلاله البطولات.

وقد كان باختياره أليكس فيرجسون منتصف الثمانينيات الذي اخذ سنوات كثيرة حتى يحقق البطولات وتحديدًا الدوري الإنجليزي، إلا أن جاء جيل شباب 1992 التاريخي الذي كونه وانتظره طوال 6 سنوات كاملة بقيادة النجوم ريان جيجز وبول سكولز والأخوين نيفيل ونيكي بات وأخيرًا ديفيد بيكهام.

واعتمد عليهم مع بعض نجوم الخبرة مثل بول إنس ومارك هيوز ودعمهم بالفرنسي الهداف كانتونا ثم روي كين بعد ذلك، وضحى بالنجوم الكبار من الفريق واعتمد على هؤلاء الشباب فقط مع بعض التدعيمات حتى نجح في مراده وتوج بالبريميرليج آنذاك واستمر ناجحًا حتى حقق ثلاثيته الأشهر عام 1999.

وبقى من بقى ورحل من رحل واستمر السير في تكوين نجومًا تلو نجومًا لتستمر بطولات يونايتد، وأدائه الممتع عقود طويلة حتى قرر الاعتزال بشكل نهائي عام 2013، وبعد عقد كامل جاء تين هاج ليصحح عوار كل من سبقه منذ اعتزال فيرجسون ويسير على خطاه بقرارات وأفعال وأسلوب وأمور كثيرة إدارية وفنية أقرها، نعرض أهمها في النقاط الآتية التي ستؤدي به ليكون السير الجديد ليونايتد.

شخصية المدرب تطغى على النجوم

لم يخضع تين هاج بشخصيته في أهم امتحان خاضه مثلما خضع من قبله، أمام السوبر ستار كريستيانو رونالدو، بل قرر فعل ما يريده والتمسك به وعدم التراجع ليرسي مبادئ جديدة للنادي تقوده للخروج من محنته، وتفادي أكبر أخطائه منذ رحيل السير، اختبار رونالدو ونهايته برحيله وصمود تين هاج ودعم الإدارة له، وتحمله هجوم الدون عليه بقسوة، ساهم في فرض شخصيته وقراره على الجميع داخل الفريق.

لم يقدر أحد على مناطحته ثانية وخشوا من مصير رونالدو، فكانت الكلمة الأولى والأخيرة للمدرب الهولندي، وكرر نفس الأمر مع أغلى مدافع بتاريخ إنجلترا ويونايتد هاري ماجواير، عندما أجلسه بديلاً طوال الموسم الماضي لتواضع مستواه ثم سحب شارة القيادة منه وبيعه هذا الصيف إلى وست هام، هذه الشخصية القوية ما كان يفتقده يونايتد بشدة منذ رحيل فيرجسون، ليسيطر الرجل الصارم على كل شيء في غرفة خلع الملابس تمامًا واحترمه كل النجوم وفهموا أنه مشروع فيرجسون جديد.

يونايتد أصبح له هوية

بخلاف السيطرة على النجوم وفرض الشخصية القوية على أكبر وألمع اللاعبين، وإظهار العين الحمراء للكبير قبل الصغير وأن هذا النادي بات لديه مدرب صارم لابد من الإنصياع له، انتقل للجانب الفني وقدم فترة إعداد مثالية بالصيف الماضي ومستوى مميز ليونايتد طوال الموسم احتل المركز الثالث بالبريميرليج وعاد لدوري أبطال أوروبا مجددًا بعد غياب، وفاز بلقب كأس الرابطة وخسر نهائي كأس الاتحاد بصعوبة أمام مان سيتي القوي، وكذلك وصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي وخرج من إشبيلية البطل لاحقًا للبطولة.

الأهم من كل ذلك أن يونايتد أخيرًا باتت له هوية فنية واضحة، فريق يلعب بناء من الخلف كرة على الأرض تمريرات قصيرة وطولية سريعة وأسلوب استحواذ مع ضغط عالي متقدم وعكسي أكثر من رائع ومنظم بشكل كبير، الفريق بات يتحرك هجومًا ودفاعًا كتلة واحدة وتحسن الأداء الدفاعي والهجومي بشكل كبير.

ولعب الفريق كرة قدم جميلة بعد سنوات من فقد هذه الهوية والشخصية الواضحة الفنية للنادي، لتعاقب مدربين كثر بمدارس وفلسفة كروية مختلفة عن يونايتد، ليضيع معها اللاعبين والنادي نفسه في دوامة لم يكن لها مخرج، سوى برحيل المدير التنفيذي الفاشل إد وودوارد ثم القدوم بمدرب صاحب شخصية ومشروع مثل تين هاج مع كامل الصلاحيات والدعم من الإدارة أمام النجوم والجماهير لحمايته من أجل النجاح وقد بدأت ثماره سريعًا تظهر.

صفقات لخدمة التكتيك وليست للضجة

الأمر الثالث المكمل لما سبق، هو التركيز الجيد على ضم صفقات مناسبة لخدم تكتيك المدرب وفلسفته، وما يحتاجه يونايتد من نواقص فقط ومعالجة ما به من عيوب في بعض المراكز، وصغار السن ولديهم شغف للنجاح وجوع للبطولات.

عكس ما كان يحدث من ضم صفقات باهظة الثمن ولا تتوافق مع ستايل الفريق ولا تكتيك المدربين السابقين، وهدفها الضجة الإعلامية والشو فقط، والعديد منهم فشل ورحل بخفي حنين مثل دي ماريا وديباي وبوجبا ولوكاكو ومارسيال وآخرهم ماجواير ويتبعه فريد ومكتوميناي.

فضم تين هاج من يناسب طريقته وأسلوبه الفني بالفعل، وما يعالج ثغرات فريقه والمراكز التي يعاني فيها، وبدأ مع البرازيلي الرائع كاسيميرو الذي بات ركيزة الوسط الأساسية ومعه إريكسين صانع الألعاب ومارتينيز قلب الدفاع ومالاسيا الظهير الأيسر وأنتوني الجناح المتميز.

وهذا الصيف أونانا الحارس المميز في التصديات وكذلك اللعب بقدميه والبناء من الخلف، وماسون مونت في وسط الملعب وهويلاند المهاجم القوي السريع الشاب الذي سيبني عليه الفريق عمله الفني عندما يشارك باستمرار بعد تعافيه من إصابة ظهره.

الأمر الآخر هو اعتماده على لاعبين شباب وإعطائهم الفرصة ومشاركتهم ليصبحوا نجومًا في المستقبل مثلما فعل قبله باسبي وفيرجسون، لاعبين أمثال جارناتشو وديالو وباليستري وفورسون وويليامز والمجبري وفيرنانديز، لعبوا وتألقوا معه في المباريات وفترة الإعداد هذا الصيف ومتوقع بزوغهم بشدة بالموسم الجديد مع تين هاج.

جماهير تؤمن بالمشروع وتدعم بقوة

بعد أن شعرت جماهير مان يونايتد الغفيرة بوجود مشروع واضح ومدرب يحاول لصنع شيء ما للنادي، وأخذ قرارات صعبة ومصيرية وتحدى أعتى نجوم الفريق وكان على صواب وتمسك بموقفه، وتحسن النتائج بشكل كبير والعودة لمنصات التتويج ومناطحة الكبار بندية، بدأت في دعم كبير ولا محدود لتين هاج، الأمر الذي ظهر جليًا على منصات اليونايتد الرسمية وكافة مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا في موقفي رونالدو وماجواير.

ثم مع بداية فترة الإعداد الحالية وتقديم مردود مميز ونتائج جيدة، وظهور أكثر من نجم بشكل رائع، وصنع تين هاج توليفته الخاصة وصفقاته المناسبة للفريق وتكتيكه، أظهرت الجماهير دعم عظيم للمدرب والفريق ظهر ذلك في لقاء لانس الفرنسي الأخير على ملعب أولد ترافورد قبل لقاء بلباو الذي جرب فيه البدلاء، ليدخل يونايتد الموسم بمعنويات مرتفعة وإعداد جيد جدًا.

قال عنه راشفورد نجم الفريق أنها واحدة من أصعب فترات الإعداد التي خاضها، وان مدربه تين هاج واحد من أهم المدربين الذين مروا على النادي، وقال مثله قائد الفريق الجديد برونو فيرنانديز الذي وعد الجميع بموسم جيد لليونايتد انتظرته الجماهير كثيرًا مع تين هاج، الذي يبدو وأنه سيكون السير الجديد للشياطين الحمر.