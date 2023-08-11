رفع 165 طن مخلفات بقرى مركز المنيا وتحرير 5 إنذارات متنوعة

أعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى وأحياء الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، نفذت حملات نظافة مكثفة تم رفع ما يقارب من 165 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع قرى نزلة حسين وتله وبنى محمد سلطان وبنى أحمد الغربية وشوارع وأورقة حى غرب ووسط المدينة.

وأضاف بدوي، أنه تم رفع القمامة أيضا من المدخل الرئيسي لقرية دمشير إلى مدخل عزبة الطبجي بدمشير من ناحية المحيط وتم تفريغ صناديق القمامة بالبرجاية ونظافة طريق الموقف وطراد النيل وشارع مصر ومداخل قرية البرجاية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدا عن الكتلة السكانية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية، كما تم تحرير 5 إنذارات متنوعة؛ أشغال وبيئة.

أشرف على الحملة نواب مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية والأحياء.