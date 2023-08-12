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بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفتتح الدوري التركي بانتصار

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 11:18 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 11:18 م

استهل فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه مهاجم منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه" مشواره في الدوري التركي بفوز مهم على أنطاليا سبور بهدف.

سجل الهدف الوحيد الهولندي ستيفانو دنزفيل في الدقيقة الثامنة، فيما شارك "تريزي" أساسياً في التشكيل.

وحصد فريق طرابزون أول 3 نقاط، في مشواره هذا الموسم علما بأن الفريق تنتظره مواجهة قوية يوم 19 أغسطس الجاري ضد جالاتا سراي على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري.

وكان تريزيجيه قد سجل هدفاً في آخر وديات طرابزون قبل بداية الموسم التي كان ضد أحد أندية الدرجة الثالثة وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5-.

 


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