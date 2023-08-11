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شارفت على الستين من عمرى وأتمتع والحمد لله بصحة جيدة لكن أكثر ما يؤرقنى هو اعتيادى النسيان الأمر الذى بدأ ربما منذ خمس سنوات، ويسبب لى الآن الكثير من الإحراج والارتباك؟ هل تلك بدايات الألزهايمر؟

ليس من الضرورى أن تكون تلك بدايات الألزهايمر وإن كان من الطبيعى أن النسيان تزيد فرصه مع التقدم فى السن.

العديد من الأسباب العضوية والنفسية يمكنها أن تسبب النسيان: على سبيل المثال أورام المخ والصداع النصفى أمراض تسبب النسيان.

الإفراط فى المشروبات الكحولية، وبعض العقاقير الطبية المستخدمة بالفعل ومنها أدوية الاكتئاب وبعض أدوية علاجات ضغط الدم المرتفع.

اضطرابات الغدة الدرقية أيضا لها تأثيرات مثل الخمول والنسيان.

يجب الانتباه جيدا إلى أسباب غير كبر السن تؤدى لظاهرة النسيان المتكرر فى بداياتها والتفرقة بينها وبين حالات النسيان التى تتواتر نتيجة ظروف محيطة بالإنسان تؤدى إلى تشتيت انتباهه.

< الاكتئاب بمعناه العلمى الحقيقى وليس مجرد الشعور بالكآبة وتراجع الرغبة فى المشاعر المبهجة والعزوف عن النشاط بل الاكتئاب الذى يحتاج بالفعل لعلاج. يعد النسيان فى تلك الأحوال أمرا يتراجع مع العلاج فيستعيد الإنسان قدراته على التذكر وتبدو ردود أفعاله طبيعية.

< القلق والضغوط النفسية المستمرة تعوق القدرة على التركيز وتقف حائلا دون استيعاب معلومات ومهارات جديدة تحتاج إلى الاحتفاظ بها وإدخالها للذاكرة. فى تلك الأحوال يعد النسيان أمرا لم تستوعب حدوثه أو التركيز فيه لأنه لم يقر فى ذاكرتك بالفعل.

< الأرق أحد الأسباب الهامة التى تؤدى إلى اضطرابات كثيرة منها النسيان.

كبار السن عادة يعانون من عدم قدرتهم على النوم العميق لفترات كافية لذا فهم مؤرقون الأمر الذى معه ينهضون فى الصباح فى حالة من التعب غير تلك التى عادة ما تصاحب الإنسان من نشاط فى الصباح. استمرار تلك الحالة يدفع لنسيان الأشياء البسيطة مثل المفاتيح والأنوار المضاءة وبعض أسماء المحيطين.

ابدأ بالتركيز ومراجعة ما يمكن أن تنساه ولو أدى الأمر لأن تحتفط بنوتة صغيرة تدون فيها ما تود عمله وما انتهيت منه.