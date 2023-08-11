سفير روسيا في لندن: عدد السكان المتبقين في أوكرانيا الآن تراجع للنصف

قال سفير روسيا في لندن أندريه كيلين، إن القوات الروسية حافظت على المواقع التي كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية في وقت سابق في الجزء الشمالي من لوجانسك.

وأضاف «كيلين»، خلال لقاء ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية جومانة هاشم، أنه أمام هذه الخسائر الهائلة من القوات الأوكرانية لا يمكن الحديث عن أي تقدم حققه الهجوم الأوكراني المضاد، مردفا: «ومن ثم الهجوم المضاد الأوكراني قد انتهى».

وأوضح أن أوكرانيا نشطة بفضل الدعم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: «وبمجرد توقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية والغربية ستنتهي المشكلة مع الحكومة الأوكرانية».

وذكر أن القوة البشرية في أوكرانيا يتم استنزافها إلى حد بعيد للغاية، فعدد السكان الآن المتبقي في أوكرانيا نصف ما كان موجوداً قبل عام 2014، الوقت التقريبي الذي بدأت به المشاكل مع أوكرانيا