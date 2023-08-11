 منافس الأهلي.. اتحاد العاصمة يفسخ عقد لاعبه الليبي زكريا الهريش - بوابة الشروق
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منافس الأهلي.. اتحاد العاصمة يفسخ عقد لاعبه الليبي زكريا الهريش

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 1:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 1:48 ص

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الجمعة، فسخ تعاقده مع اللاعب الليبي زكريا الهريش، دون الكشف عن السبب.

وقال النادي الجزائري في بيان رسمي عبر حسابه على «تويتر»: «يعلن نادي اتحاد العاصمة ،عن توصله إلى اتفاق تام مع اللاعب الليبي زكريا الهريش من أجل فسخ عقده بالتراضي، متمنين له كل التوفيق في مشواره القادم».

وكان فريق اتحاد العاصمة الجزائري، قد فاز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي، بعد فوزه على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يواجه فريق اتحاد العاصمة نظيره الأهلي المصري، في مباراة كأس السوبر الإفريقي 2023.

 


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