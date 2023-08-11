قررت سلطة ضبط البث السمعي - البصري في الجزائر، تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة "السلام"، بصورة مؤقتة، على خلفية بثها ليلة الخميس، برنامجا يحتوي على "لقطات تتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري".

وقالت السلطة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه "بعدما قامت القناة التلفزيونية السلام في منتصف ليلة أمس الخميس ببث برنامج يحتوي على لقطات تتنافى الدين الإسلامي وكذا أخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسئولة".

وأضافت: "فإن سلطة ضبط السمعي البصري تقرر مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام، ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان إلى غاية البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع".