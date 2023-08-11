 الجزائر.. تعليق بث قناة تلفزيونية لبثها فيلما يروج لمجتمع المثليين - بوابة الشروق
الجمعة 11 أغسطس 2023 10:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟




النتـائـج تصويت

الجزائر.. تعليق بث قناة تلفزيونية لبثها فيلما يروج لمجتمع المثليين

د ب أ
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 10:25 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 10:25 م

قررت سلطة ضبط البث السمعي - البصري في الجزائر، تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة "السلام"، بصورة مؤقتة، على خلفية بثها ليلة الخميس، برنامجا يحتوي على "لقطات تتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري".

وقالت السلطة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه "بعدما قامت القناة التلفزيونية السلام في منتصف ليلة أمس الخميس ببث برنامج يحتوي على لقطات تتنافى الدين الإسلامي وكذا أخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسئولة".

وأضافت: "فإن سلطة ضبط السمعي البصري تقرر مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام، ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان إلى غاية البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك