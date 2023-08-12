انطلاق مناورات مالابار البحرية قبالة سيدنى بمشاركة 4 من دول المحيطين الهندى والهادئ

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات التدريبات العسكرية البحرية المعروفة باسم "مالابار"، والتى توصف بأنها تدريبات عالية الجهد، بمشاركة أساطيل الهند والولايات المتحدة وأستراليا واليابان وذلك قبالة سواحل سيدني بهدف تعزيز قدراتها على القيام بالعمليات المشتركة بشكل عام.

وتشارك السفن الحربية الهندية "آى إن إس ساهياردى" و"آى إن إس كلكتا" وطائرة الاستطلاع العسكرية التابعة للبحرية الهندية من طراز "بى - 81" في التدريبات التي تستغرق 11 يومًا وذلك بالإضافة إلى قطع بحرية من أساطيل الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن مصادر مسئولة -لم تسمها- إن التدريبات ستشهد عمليات مكثفة بمشاركة السفن الحربية وتدريبات مضادة للغواصات والطائرات فضلا عن أعمال الرماية بالذخيرة الحية.