قال الصحفي البولندي لوكاس وازيشا، إن "الرئيس البولندي أندريه دودا مستعد لفعل أشياء غير عقلانية من أجل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بما في ذلك التخلي عن كليتيه".

وأعرب الصحفي عن رأيه في منشور عبر صفحته على موقع التواصل "x"، جاء فيه: "جميعا نعلم بالمشاعر الطيبة للسيد الرئيس تجاه أوكرانيا ورئيسها. لدرجة أنه لو كان بمقدوره تقديم كليتيه من أجله لقدمهما".

تعليقات الصحفي جاءت ردا على تصريحات الرئيس البولندي بخصوص أوكرانيا والناتو، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، حيث أعرب دودا عن خيبته من قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس حيث كان يتوقع منها خطوات أكثر تجاه أوكرانيا.

كما أضاف دودا في المقابلة أنه يعتزم الضغط على الإدارة الأمريكية للحصول على دعوة كييف لحضور اجتماع للتحالف في واشنطن العام المقبل.

وتنتهج بولندا سياسة معادية كبيرة ضد روسيا، بدعمها كييف عبر مدها بمختلف أنواع الأسلحة، ناهيك عن التحركات البولندية الأخيرة على الحدود البيلاروسية، حيث قامت بنشر الآلاف من جنودها والأسلحة، بمزاعم الحفاظ على أمنها وبذريعة "وجود قوات فاغنر الخاصة" قرب حدودها، الأمر الذي اعتبرته روسيا ليس سوى ذريعة أخرى لبدء جولة جديدة من الاستعدادات العسكرية.