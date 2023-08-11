 سفير روسي: أوكرانيا تكبدت خسائر اقتصادية هائلة بعد دخولها في حالة الاستعداء مع روسيا - بوابة الشروق
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سفير روسي: أوكرانيا تكبدت خسائر اقتصادية هائلة بعد دخولها في حالة الاستعداء مع روسيا


نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 9:56 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 9:56 م

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إن روسيا ترى موقف كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يخدم بشكل تام ما تريده أمريكا من الصراع الروسي الأوكراني، ويصعب الحديث عن حد فاصل عن مواقف الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة، فكلهم يحاولون أن تتكبد روسيا خسائر كبيرة.

وأضاف «كيلين»، خلال لقاء ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية جمانة هاشم: «أوكرانيا تكبدت خسائر اقتصادية هائلة بعد دخولها في حالة الاستعداء مع روسيا».

وتابع: «الاقتصاد الأوكراني هبط بما يعادل 34%، كما أن التضخم يقترب من 40%، وهناك ركود في مجال الصناعة بما يعادل 34%، وفي مجال الاقتصاد الزراعي بنحو من 30 إلى 35%».


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