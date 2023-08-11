السويد تعبر اليابان وتضرب موعدا مع إسبانيا في نصف نهائي مونديال السيدات

تأهلت السويد إلى الدور قبل النهائي (المربع الذهبي) ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا بعدما تغلبت على اليابان 2 / 1 اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.

وعلى ملعب "إيدن بارك" بنيوزيلندا، افتتحت أماندا إليستيدت التسجيل للمنتخب السويدي في الدقيقة 32 ثم أضافت فيليبا أنجيلدال الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 51 .

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، رد المنتخب الياباني بهدف سجلته هونوكا هاياشي، لكنه لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق من الهزيمة ووداع البطولة.

وتأهل المنتخب السويدي للقاء نظيره الإسباني الذي صعد إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مونديال السيدات بالفوز على نظيره الهولندي، وصيف بطل النسخة الماضية، 2 / 1 في وقت سابق اليوم في مباراة استمرت لوقت إضافي.

وتتواصل منافسات دور الثمانية غدا السبت بلقاء أستراليا مع فرنسا وإنجلترا وكولومبيا.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي 15 و16 أغسطس الجاري وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 19 بينما تقام المباراة النهائية يوم 20 من الشهر نفسه.