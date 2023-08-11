إطلاق سراح مبكر لرئيس جنوب أفريقيا السابق بسبب صحته

قال مسئول سجون بارز في جنوب أفريقيا إن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما ظهر في سجن إستكورت، صباح اليوم الجمعة، وأطلق سراحه بموجب إفراج مبكر.

يأتي هذا الإعلان بعدما رفضت المحكمة الدستورية الشهر الماضي محاولة لإبطال حكم أصدرته محكمة أدنى بعدم قانونية إطلاق سراح زوما بموجب إفراج طبي مشروط، وأنه يجب أن يعود إلى السجن لإكمال عقوبته، بحسب وكالة "رويترز".

وفي البداية، أثار القبض على زوما قبل عامين احتجاجات عنيفة في أنحاء جنوب أفريقيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وصدر حكم بسجن زوما (81 عاما) 15 شهراً؛ بسبب عدم الامتثال لأمر محكمة بالتعاون في تحقيق في قضية فساد طالت مستويات رفيعة خلال فترة رئاسته التي استمرت تسع سنوات.

وسلم زوما نفسه للسلطات في يوليو عام 2021، لكن أطلق سراحه بعد ذلك بشهرين في إفراج طبي مشروط؛ بسبب اعتلال صحته.