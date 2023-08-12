أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تجنب كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر وذلك بفضل عملية إنقاذ قادتها المنظمة بسحب النفط من ناقلة عملاقة متهالكة قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب.



وقال أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الجمعة: "لقد تم تفريغ الشحنة الكاملة التي تزيد عن 160 مليون لتر من النفط الخام بنجاح من ناقلة (إف إس أو صافر) المتداعية".



وأضاف شتاينر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد أبطلنا مفعول قنبلة موقوتة".



يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استغرق عامين في تنظيم وجمع الأموال للجهود المبذولة لتجنب وقوع كارثة بيئية.



وكانت السبل قد تقطعت بالناقلة المتداعية التي يبلغ طولها 350 مترا، والتي تم بناؤها في عام 1976، قبالة سواحل اليمن.



ولم يتم صيانتها منذ سنوات وكان يواجهها خطر التفكك أو الانفجار.



ورغم هذا الإنجاز، يحتاج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل عاجل إلى المال للتخلص من الناقلة.



ومن المتوقع أن تتكلف العملية برمتها نحو 143 مليون دولار. ويعاني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من عجز مقداره نحو 20 مليون دولار.



وتعد ألمانيا واحدة من أكبر الجهات المانحة، حيث ساهمت بمبلغ 12 مليون دولار.



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن "عملية إنقاذ الناقلة التي تقودها الأمم المتحدة قبالة سواحل اليمن كشفت ما يمكن تحقيقه عندما يوحد المجتمع الدولي قواه".