جمال عبد الجواد: تجربة النهضة اليابانية كانت ملهمة للصين ودول شرق آسيا

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التجربة اليابانية تعد النموذج الأبرز والأهم بين دول الشرق التي استطاعت تحقيق النهضة بالشرق، مشيرا إلى نجاحها خلال القرن التاسع عشر في التحول من نظام سياسي إقطاعي إلى دولة قومية ومجتمع يهتم بالصناعة والتعليم.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حديث العرب» مع الإعلامية درية شرف الدين، المذاع على القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن انتصار اليابان في حربها العسكرية على روسيا مطلع القرن التاسع عشر؛ يمثل أحد أهم الأحداث الفارقة التي صنعت تاريخ العالم الحديث.

وأشار إلى تأثر دول مجموعة شرق آسيا «الصين- كوريا الجنوبية- تايوان- سنغافورة» بنموذج النهضة اليابانية- (المستلهم من الغرب)- مؤكدا أن الخبرة اليابانية مثلت مصدرا لإلهام الدول السابقة في تكرار تجربة نجاحها، منوها إلى تحول الصين خلال الآونة الأخيرة إلى أكبر عملاق اقتصادي في العالم.

وأضاف أن كلمة السر في تحول الصين واليابان تكمن في «دور الدولة» نحو قيادة عمليات التنمية وتحقيق النهضة الشاملة، مشيرا إلى انفتاح الصين خلال حقبة منتصف السبعينيات نحو عملية إصلاح كبرى؛ استهدفت التحول الجزئي صوب الرأسمالية، وذلك في محاولة لعلاج التأثيرات السلبية لنظام الحكم الشيوعي المتمثلة في انخفاض مستوى الدخل وتواضع منظومة الرعاية الصحية، لا سيما في ظل إلغاء دور القطاع الخاص.

ولفت إلى تغير سياسة إلغاء الحزب الشيوعي في الصين بشأن إلغاء نظام «السوق»، مشيرا إلى إقرار الدولة حق الفلاح في الاحتفاظ بجزء من المحصول للاستفادة من عائد البيع بالسوق، وذلك عقب إلغاء نظام إجبار الفلاح على تسليم كامل المحصول المزروع إلى الدولة دون عائد مادي، وذلك في مقابل الحصول على احتياجاته من الدولة.