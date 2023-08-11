ميلاد أبي رعد عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الترويجية لـ «مينتور آرابيا»

فتحت مؤسسة Mentor Arabia باب التقديم لمسابقتها السنوية بنسختها الرابعة حول تمكين الشباب ودعمهم بين عمر ١٨ و٣٠ عامًا، في مجال الغناء والتمثيل والكتابة والإخراج.

وانضم المخرج اللبناني ميلاد أبي رعد إلى لجنة تحكيم «الأفلام الترويجية»، برفقة كل من المنتجة اللبنانية كارلا عاد شاهين، المخرج أمين درة، والمخرج أحمد الخطيب، ومحمد البسيوني مؤسس مشارك في شركة «طيارة».

وفي فيديو ترويجي، قال المخرج ميلاد أبي رعد، إن الفرصة باتت سانحة لكل صناع الأفلام من مصورين ومخرجين ومؤلفين، لتقديم عمل ينقل الأبعاد النفسية، مؤكدًا أن هذه الفرصة استثنائية وبمثابة دعم حقيقي للموهوبين.

مسابقة مينتور العربية للأفلام القصيرة التوعوية، هي مبادرة أطلقت عام 2017 لتشجيع طلاب العلوم السينمائية والفنون السمعية والبصرية في الجامعات في عدد من الدول العربية، على تطوير أفلام سينمائية قصيرة حول أهمية العمل الاجتماعي والتنموي لوقاية الأطفال والشباب من السلوكيات الخطرة والمخدرات وزيادة الوعي حول قضايا الوقاية في المجتمع.

وفيما يلي لجان التحكيم في

• الأفلام الوثائقية

- الفنانة التونسية هند صبري

- الفنان الكويتي بشار الشطي

- الكاتب السوري رامي كوسا

• الأفلام الروائية

- المخرج حمد الصرّاف

- المخرج سعيد الماروق

- الممثلة كاريس بشّار

- الممثل قيس الشيخ نجيب

وكانت مينتور أرابيا قد وضعت معاييرًا خاصة بالمسابقة التي تهدف إلى رفاهية الشباب، عبر تقديم أفلام تتراوح مدتها من ١ إلى ١٥ دقيقة بواسطة هاتف أو كاميرا احترافية، أو الاشتراك عبر أغنية باللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنجليزية تتراوح بين ٢ إلى ٥ دقائق في مهلة أقصاها ١٠ سبتمبر المقبل.