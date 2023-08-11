الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا لحالات الوفيات غرقا

قال جهاز الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الجمعة، إن حصيلة الوفيات غرقا ارتفعت إلى 215 منذ مطلع يونيو الماضي، موعد الإطلاق الرسمي لموسم الاصطياف.

وأوضح التلفزيون الرسمي نقلا عن الحماية المدنية (الدفاع المدني)، قوله إن 154 شخصا قضوا غرقا في الشواطئ مقابل 61 آخرين في المجمعات المائية.

كما لفت إلى إنقاذ أكثر من 32 ألف شخص من موت محقق عبر مختلف الشواطئ من طرف الجهاز الأمني للحماية المدنية منذ تنصيبه في 17 يونيو الماضي.

ولم يسبق للجزائر، أن سجلت في الماضي، هذا الرقم لضحايا حالات الغرق في الشواطئ والمجمعات المائية.