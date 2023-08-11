قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة DMC، كان له السبق في بث خبر الكشف العالمي "توتسيتس"، والذي تبثه وسائل الإعلام العالمية على مواقعها ونشراتها الإخبارية.

من جانبه، توجه الإعلامي أحمد فايق عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، بالشكر للعالم هشام سلام، لاختياره برنامج "مصر تستطيع"، ليكون نافذة للإعلان عن الكشف العلمي العالمي الجديد لفريقه الرائع.

وبرنامج "مصر تستطيع" يذاع في الساعة السابعة من مساء كل خميس على شاشة dmc، يهتم بشئون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج والداخل، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فيما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها.

كان العالم هشام سلام، أعلن أمس، عن اكتشاف علمي جديد، لأحد أقدم الحيتان كاملة المعيشة في الماء، وجدت في صخور عمرها ٤١ مليون سنة من منطقة الفيوم.

وأكد عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الاكتشاف ملكي بنكهة الحضارة المصرية العريقة، مشيرا إلى أنه سمى الحوت الجديد "توتسيتس" على شرف الملك توت عنخ امون احتفالا بمرور قرن من الزمان على اكتشاف مقبرته.

وأوضح "سلام"، إلى أن المؤلف الرئيسي على البحث هو الدكتور محمد سامح هو مكتشف توتسيتس سنة ٢٠١٢، والذي عمل مع الدكتور عبدالله جوهر منذ ٢٠١٧ حتى اليوم على وصفه وتوثيقه، أما الفنان أحمد مرسي من الإسكندرية، فهو الذي قام بالرسم العلمي لهذا الكائن، كأول عمل من هذا النوع بأيدي مصرية.