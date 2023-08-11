 زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوبي تركيا وإصابة 23 شخصا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوبي تركيا وإصابة 23 شخصا


نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 8:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 8:43 ص

أصيب مالا يقل عن 23 شخصا إثر زلزال بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا، وذلك بعد ستة أشهر تقريبا على زلزال مدمر ضرب المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ليل الخميس أن معظم الإصابات وقعت بسبب السقوط أو القفز من ارتفاعات عالية.

وأفاد مركز قنديلي لرصد الزلازل في اسطنبول بان الزلزال وقع في الساعة 8:47 يوم الخميس. وكان مركز الزلزال في بلدية يشيليورت في ولاية ملاطية.

وكانت ملاطية من بين المناطق التي تضررت بشدة جراء زلزال 6 فبراير الماضي. وقال العمدة صلاح الدين جوركان إن حوالي 2300 شخص قتلوا في ملاطية.

يشار إلى أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان كبيران والعديد من الهزات الارتدادية جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص


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