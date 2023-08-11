تغريم نشطاء جماعة الجيل الأخير 1060 يورو بسبب عرقلتهم عمل مطار برلين

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تطالب الشرطة الألمانية الاتحادية، جماعة الجيل الأخير "لاست جينيريشن" الألمانية المعنية بالبيئة بدفع إجمالي 1060 يورو (1163 دولارا) عقب احتجاج في مطار العاصمة برلين براندبورج وهو المطار الدولى للعاصمة الألمانية برلين العام الماضي.

وتم توقيع الغرامة على ستة أشخاص شاركوا في الاحتجاج في 24 نوفمبر، حسبما ذكرت صحيفة "برلينر تسايتونج". وأكدت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية الغرامة اليوم الجمعة.

وذكرت المتحدثة، أنه يتم التعامل مع أربعة قضايا بينما طعن ناشطان ضد القرار.

وأشار تقرير الشرطة إلى أن عدة محتجين تمكنوا من الوصول إلى أرض المطار وألصقوا أنفسهم بالأرض، مما استلزم تعطيل الملاحة الجوية في المطار لحوالي ساعتين.