روسيا تطلق مركبة إلى القمر للبحث عن المياه

أطلقت روسيا، اليوم ، مركبتها الفضائية الأولى إلى سطح القمر في مهمة هي الأولى من نوعها للبلاد منذ 47 عاما ، في مسعى لتكون أول دولة تنفذ هبوطا آمنا على سطح القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها تحتوي على رواسب من الجليد المائي.

وانطلق صاروخ من طراز سويوز 2.1 في يحمل المركبة لونا-25 من قاعدة فوستوتشني الفضائية على بعد 5550 كيلومترا إلى الشرق من موسكو في الساعة 02:11 صباح اليوم الجمعة بتوقيت موسكو.

وقال يوري بوريسوف، مدير وكالة الفضاء الروسية، :" إنه من المتوقع أن تهبط المركبة على سطح القمر في 21 أغسطس الجاري".

ومن المخطط أن تعمل المركبة/ لونا-25/ ، وهي بحجم سيارة صغيرة تقريبا، لمدة عام على القطب الجنوبي للقمر.

يذكر أن العلماء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا ووكالات فضاء أخرى اكتشفوا في السنوات الأخيرة آثارا لجليد مائي في الأجزاء المظلمة في المنطقة.