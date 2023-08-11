رئيس شعبة الدخان: 75% من ثمن علبة السجائر يذهب إلى الضرائب

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن مستهدف قطاع السجائر بميزانية العام المالي الجديد (2023-2024) يصل إلى 86.9 مليارا، بزيادة 6 مليارات جنيه مقارنة بميزانية العام المالي المنقضي (2022-2023).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الخميس، أن إجمالي الضرائب على علبة السجائر يمثل 75% من قيمة سعر البيع، موضحا: «الدولة تحصل على 16 جنيها على علبة لكليوباترا من إجمالي سعرها البالغ 24 جنيها».

وأشار إلى استغلال تجار السجائر؛ عدم إقرار الحكومة ومجلس النواب بالموافقة على إجراء التعديلات الضريبة الجديدة، في تخزين المنتج وحجبه عن المستهلك؛ بهدف بيعه بالسوق السوداء بضعف السعر.

وعلق على تصريحات رئيس الشركة الشرقية للدخان بشأن؛ ضخ 8 ملايين علبة سجائر يوميا خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلا: «إذا ضخ أكثر مليون مرة ولم يعدل طريقة التسويق، ويصدر التعديل الضريبي؛ كأن شيئا لم يكن».

وناشد الشركات المنتجة باستبدال حلقة توزيع التاجر بمراكز البيع داخل محطات تمويل السيارات «ماركت محطات البنزين»، موضحا: «المحطات تبيع بالسعر الرسمي.. أما التاجر يخفي البضاعة أو يعرضها بضعف السعر».