عاد البث مساء اليوم الجمعة، إلى شاشة تلفزيون لبنان بعد توقفه منذ الصباح.

وتعهد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، بمتابعة الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي التلفزيون.

وقال الوزير مكاري، في بيان مساء اليوم: "عهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".

وتوجه وزير الاعلام بـ"الشكر الجزيل للموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين الذين أعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد".

وكان الوزير مكاري، نفى الأخبار المغلوطة عن اتخاذه قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي وأعلن أنه اتخذ قراراً بوقف البث في التلفزيون حرصاً على المال العام، في ظل استمرار نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان في الإضراب.

وقال الوزير مكاري، في بيان سابق اليوم: "بغرض الحد من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدّة أخبار مغلوطة نُسبت إلى مكتبي تدّعي اتّخاذي قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عارٍ من الصحة".

وكان توقف تلفزيون لبنان عن البث منذ صباح اليوم، وسط إضراب موظفيه المستمر منذ الثالث من الشهر الحالي للمطالبة بحقوقهم.

ونفذت نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان إضراباً بدءاً من الثالث من الشهر الجاري للمطالبة بنيل مستحقات المستخدمين.

واستمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، منذ ذلك الوقت، ليتوقف عن البث صباح اليوم.