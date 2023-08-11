الأمم المتحدة: تضرر 20 مليون شخص من أزمة الجوع في السودان

أدى القتال في السودان إلى أزمة جوع شديدة يعاني منها 3ر20 مليون شخص، وفقا لبيان من برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة.

ويعاني حوالي 3ر6 مليون شخص، من سكان البلاد البالغ تعدادهم 46 مليون نسمة، من نقص في الغذاء يهدد الحياة، حسبما ذكر إيدي رو، ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان.

واتسع نطاق الصراع منذ اندلاعه في أبريل، وزادت الصعوبات التي تحول دون توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية للحياة، وفقا لما ذكر رو في بث مصور من بور سودان.

ودعا المسؤول الأممي طرفي الصراع إلى تسهيل توصيل المساعدات.

ونجح برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي، لأول مرة، في توصيل الغذاء إلى إقليم غرب دارفور الذي تضرر بشكل خاص.

ووصف رو الوضع في غرب ووسط دارفوربأنه "كارثي"، مشيرا إلى أن أغلب الرجال في القرى بغرب دارفور لقوا حتفهم أو أصيبوا أو اختفوا، تاركين الأسر تلقى مصيرها.