كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن التصميم الجديد لـ كأس البطولة العربية للأندية 2023 «كأس الملك سلمان»، قبل المواجهة المرتقبة بين الهلال والنصر السعوديين.

ومن المقرر أن يواجه فريق النصر نظيره الهلال يوم السبت القادم، على ملعب الملك فهد الدولي، في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال الاتحاد العربي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «دشَّن الاتحاد العربي لكرة القدم، الكأس الذهبية لبطولة "كأس الملك سلمان للأندية 2023" مساء اليوم، في تيرا مول بمحافظة الطائف، في حضور مدير البطولة معيض الشهري ومدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي، وذلك أمام مختلف الجماهير الرياضية».

وأضاف البيان: «حيث تعد هذه النسخة من الكأس جديدة بالكامل، صنعت خصيصاً لهذه البطولة، وترمز هوية الكأس إلى الشماغ السعودي، الذي يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي، ويعتلي الكأس مجسم لكرة قدم ذهبية، وفي الأسفل منه يبرز منحوتاً شعار بطولات الأندية العربية (أبطال العرب)».

وأتم: «في حين، يبلغ وزن الكأس 6.100 كجم، وارتفاعها 39.5 سم، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24».