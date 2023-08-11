الدراج البريطاني بن ويجنز يفوز بالميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئين

نجح الدراج البريطاني بن ويجنز، في تحقيق إنجاز جديد في مسيرته، وذلك بعد فوزه بالميدالية الفضية في منافسات سباق ضد الساعة في البطولة العالم للدراجات للناشئين في سترلينج.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن ويجنز، البالغ من العمر 18 عاما، ونجل سير برادلي ويجنز، الفائز بلقب طواف فرنسا الدولي للدراجات (تور دي فرانس) عام 2012 والبطل الأولمبي خمس مرات، أنهى السباق بفارق 78ر24 ثانية خلف الأسترالي أوسكار شامبرلين والفائز بالميدالية الذهبية في 28 دقيقة و62ر29 ثانية في مسافة بلغت 8ر22 كيلو مترا.

وقال ويجنز، الذي كان قد أجبر على الانسحاب من سباق للناشئين الاسبوع الماضي: "بالطبع الفوز بميدالية في بطولة العالم في أول مشاركة لي أمر رائع، لا يمكن أن يكون ذلك أفضل من الحصول على القميص، لكنني متأكد بأنني سأحظى بمزيد من الفرص للحصول عليه، لذلك لا يمكنني الشكوى اليوم".

وأضاف: "كان ذلك هدفي الرئيسي طوال العام مع الكثير من الخطوات من أجل ذلك، كنت محبطا بعد نهاية سباق الطريق ولكني إذا قلت لي إنني بحاجة للتضحية بسباق الطريق من أجل ميدالية في ذلك سباق ضد الساعة، سأفعل ذلك".