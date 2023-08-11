اتجاه لحل أزمة «عيد» ودياً بين الزمالك وإنبي

يرحب مسؤولو نادي الزمالك بفكرة التوصل لحل ودي في الأزمة القائمة مع إدارة نادي إنبي بشأن أحقية كل منهما في ضم أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأبيض.

وكان عيد قد أعير إلى إنبي الموسم الماضي من الزمالك بنية الشراء من جانب الفريق البترولي، الذي قام بتفعيل بند شراء عقد اللاعب، لكن عيد نفسه لم يوقع على أي عقود مع إنبي، وعاد للزمالك.

وفي ظل تصعيد إنبي الموقف لاتحاد الكرة وقيام لجنة شؤون اللاعبين بالتحقيق في الأزمة، فإن هناك اتصالات جرت بين مسؤولي الناديين بهدف الوصول لحل ودي، وتتجه النية لأن يبقى اللاعب في الزمالك، ويتراجع إنبي عن الإجراءات التصعيدية، ولكن بشرط أن يتم الأمر بصورة رسمية وأن تكون هناك اتصالات جادة من جانب مسؤولي القلعة البيضاء لإنهاء الموقف.