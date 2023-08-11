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اختتمت اليوم الجمعة فى العاصمة الكورية الجنوبية سول، فعاليات المخيم الكشفي العالمي، الذي واجه خلاله 40 ألف مشارك مشكلات كبيرة جراء إعصار وما تبعه من عمليات إجلاء، وذلك قبل يوم واحد من الموعد الأصلى المحدد لاختتام أنشطة المخيم.

وتجمع المشاركون في ستاد كأس العالم بالعاصمة سول، اليوم الجمعة، لحضور الحفل الختامي الذي أعقبه حفل موسيقي يضم مطربي البوب الكوري.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية أحمد الهنداوي، أمام المشاركين وغالبيتهم من الشباب، إن الأيام القليلة الماضية لم تكن سهلة.

تم بث خطابه على الهواء مباشرة على موقع "يوتيوب".

وأضاف: "شهد المخيم الكثير من التحديات والظروف الجوية القاسية".