ضياء رشوان: المواطن المصري صبور والدولة تعلم بمشكلاته

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الدولة تسعى للتطوير في كل الأنشطة الاقتصادية والزراعية والسياحية الموجهة للمواطن، لتحسين مستوى حياته المعيشية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة»، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الخميس، أن الدولة تعلم جيدًا بالمشكلات الكثيرة التي يواجهها المواطن المصري، معقبًا: «والله عارفين إن عندكم مشكلات، والمواطن المصري صبور، ولكن آمل في بكرة وإن اللي جاي أحسن».

وشدد على استمرار اجتهاد الدولة بنفس الكثافة، متمنيًا أن يصيب هذا الاجتهاد نتائجه المنتظرة والمتوقعة، وأن الهدف الرئيسي لأي حُكم بأي دولة هو رضا الشعب، وعقب: «لا يوجد رضا تام أبدًا من أي قطاع من الشعوب في العالم عن أي حكومة، ولكن الوصول إلى الرضا المعقول الذي يحقق تطلعات الشعب المصري وطموحاته».

وذكر أن كل ما يتم في الدولة الآن أو في المستقبل، موجه للمصريين ولأحفادهم والأجيال القادمة، منوهًا أن كل ما يبذل هو للشعب ولا خيار آخر أمام أي شخص يعمل بالحكومة إلا العمل من أجل الشعب، وهو موجود في موقعه لتحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة جدًا ومستمرة، حتى لو كان أثر بعضها غير واضحًا للمواطنين، ومن الممكن الاختلاف مع توجهها ومساحتها أو استمرارها، لكن لا شك في أن هناك جهد يُبذل بدءًا من أعلى مستوى في الدولة متمثلًا في رئيس الجمهورية مرورًا برئيس الوزراء، والوزراء بمختلف تخصصاتهم يبحثون عن مصلحة المواطن.