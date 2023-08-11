لجنة وزارية لإجراء القياسات البدنية والمهارية لمشروع الموهبة الحركية بجنوب سيناء

استقبل محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة المشروع القومي للموهبة الحركية، والمشكلة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور تامر عبد العظيم، مدير المشروع، وحضور أحمد مسعد وكيل المديرية والمشرف العام علي المشاريع القومية.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية حريصة على تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية بجميع المراكز، تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتنمية المواهب الرياضية لأبناء المحافظة من مختلف الأعمار.

وأوضح في تصريح اليوم، أن رؤية "المشروع القومي للموهبة الحركية" ترتكز في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر، تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، للوصول لمنصات التتويج الأولمبية.

وأشار إلى أن المشروع يخضع لإشراف لجنة علمية متخصصة، تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة، لضمان سير المشروع بشكل علمي، وتحقيق أهدافه واستدامته.

وأكد أن المشروع يعمل على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، وجميع البرامج والأنشطة يجري تنفيذها بالمشروع بشكل علمي مقنن بما يتوافق مع المرحلة السنية للأطفال، وكما يجري توجيه الأطفال للنشاط الرياضي التخصصي في المرحلة الزمنية المناسبة في ضوء قدراتهم البدنية، ومهاراتهم الحركية، ونتائج قياساتهم وتفوقهم الرياضي.

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية في 5 محافظات، ومنها محافظة جنوب سيناء، وذلك بتنظيم الإدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.