روسيا: انطلاق تدريبات لحماية الطريق البحري الشمالي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انطلاق تدريبات للقيادة والأركان على قيادة القوات التابعة للأسطول الشمالي، لأداء المهام المتعلقة بحماية سيادة روسيا في مياه الطريق البحري الشمالي.



وقالت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي في بيان: "يشارك في التدريبات أكثر من ثمانية آلاف عسكري و20 قطعة من السفن الحربية والغواصات وسفن الدعم، وخمس طائرات، وما يصل إلى 50 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة للتشكيلات والوحدات العسكرية التابعة للأسطول الشمالي"،بحسب قناة "آر تي عربية"الروسية.



وذكر البيان أنه سيتم خلال التدريبات التي تجري تحت قيادة قائد الأسطول الشمالي ألكسندر مويسييف، وتستمر عدة أيام، نشر مجموعة من السفن الاستكشافية لمنطقة القطب الشمالي، ثم إعادة نشر جزء من القوات الساحلية لحماية اتصالات الطريق البحري الشمالي والمواقع المهمة والدفاع عنها.



وبحسب البيان، تتضمن التدريبات أيضا "دراسة المناطق والظروف المحتملة لاستخدام مختلف أنواع القوات التابعة للأسطول الشمالي في المنطقة البحرية القطبية الشمالية، وسيتم خلاله تنفيذ عمليات خاصة لعزل مناطق العمليات، وتطويق وتدمير مجموعات التخريب والاستطلاع".



وتأتي التدريبات عقب إعلان روسيا في الثاني من الشهر الجاري عن التدريب البحري "درع المحيط 2023 في بحر البلطيق بمشاركة أكثر من 30 سفينة وقرابة 6 آلاف جندي، وفقا لوزارة الدفاع في موسكو.



ولم يتم الكشف عن المدة الزمنية التي سوف يستغرقها التدريب.



وتجرى روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على نحو منتظم تدريبات في بحر البلطيق.