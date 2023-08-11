مدينة ألمانية صغيرة تتبرع بعربات إطفاء لمدينة لفيف الأوكرانية

تبرعت مدينة فورتسبورج التاريخية في جنوب ألمانيا بـ3 عربات إطفاء لمدينتها التوأم الأوكرانية لفيف، بعد هجوم صاروخي روسي ضرب المدينة في يوليو الماضي.

وأعلنت المدينة، أمس الخميس، أن مسؤولين من المدينة واثنين من المتطوعين في فرقة الإطفاء نقلوا العربات، التي خرجت من الخدمة لكنها صالحة للعمل تماما، لمسافة 1150 كيلومترا إلى المعبر الحدودي بين كورتزوفا في بولندا وكراكوفيتس في أوكرانيا.

وتقع مدينة لفيف في غرب أوكرانيا على بعد حوالي 70 كيلومترا فقط من الحدود مع بولندا.

ووفقا لرئيس فرقة إطفاء فورتسبورج، تم إصلاح المركبات تقنيا وتزويدها بإطارات جديدة وشهادات جديدة تضمن سلامتها للاستخدام، كما تم تجهيزها بالكامل بمعدات مكافحة الحرائق.

وفي 6 يوليو الماضي، قُتل 10 أشخاص وأصيب 42 آخرين، من بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم صاروخي كبير استهدف منطقة سكنية في لفيف.

وقال عمدة لفيف، أندري سادوفي، إنه كان أسوأ هجوم على البنية التحتية للمدينة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من 17 شهرا.