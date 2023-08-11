محافظ الإسكندرية: إعادة الشيء لأصله في 14 شارعا بحي وسط

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم إعادة الشيء لأصله في 14 شارعا بحي وسط، مؤكدا أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.



وقال إنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.



أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 14 شارعا بنطاق حي وسط عقب الانتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.



من جانبها؛ أشارت أمل محمود مدير مديرية الطرق بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في الشوارع التالية: شارع الإمام مالك بالعطارين- واصلاح هبوط الطريق الدائري امام مول لمعي- شارع إسنا بعد انتهاء أعمال الكهرباء- شارع كانوب بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- شارع ممفيس بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- بشارع المهدي العباسي بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- داخل كلية الطب بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- تقاطع سعد الله حلابو بعد انتهاء المرفق المياه- طريق قنال السويس السريع أسفل كوبري محرم بك- شارع بدر الجمال امبروزو بعد انتهاء أعمال شركة المياه- شارع فتح باب تقاطع زين العابدين بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - المشير أحمد بدوي الرصافة محرم بك بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - نصر أحمد زكي بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - موسي كاظم بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء.