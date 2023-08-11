زيادة 22% في عدد المسافرين عبر مطار هيثرو بلندن الشهر الماضي

أعلن مطار هيثرو في لندن أن 7ر7 مليون راكب سافروا عبر المطار خلال شهر يوليو الماضي، في زيادة نسبتها 22% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، عندما سافر 3ر6 مليون شخص عبر المطار.

ويقل هذا العدد بنسبة 1% عن العدد القياسي للركاب الذين سافروا عبر المطار في يوليو 2019 قبل تفشي جائحة كورونا.

وتعود الزيادة السنوية في عدد المسافرين عبر المطار الشهر الماضي إلى الرحلات الجوية من آسيا ,وإليها، التي سجلت زيادة 129%، والرحلات من أمريكا الشمالية، وإليها، بزيادة نسبتها 77%.

وكان السفر إلى هذه المناطق محدودا العام الماضي، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى قيود السيطرة على جائحة كورونا، والتي استمرت لفترة اطول في تلك المناطق مقارنة بدول أخرى في العالم.

وكان يوليو الماضي هو أكثر الشهور ازدحاما على الاطلاق بالنسبة لمطار هيثرو فيما يتعلق بالرحلات المتوجهة إلى تركيا، حيث سافر أكثر من 73 ألف شخص عبر المطار إلى تركيا. كما شهد المطار معدلات سفر شبه قياسية إلى البرتغال وإيطاليا وجبل طارق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" عن جون هولاند كاي الرئيس التنفيذي في المطار قوله: "من الرائع أن نرى كثيرا من الركاب يسافرون للحصول على أشعة الشمس الصيفية، لدينا نطاق رائع من وجهات السفر الشهيرة، وفرقنا تقدم خدمة ممتازة لضمان انطلاق الرحلات بأفضل بداية".