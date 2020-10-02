إصابة 5 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح قطعية في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بناحية شارع السوق القديم بمركز ههيا بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول كلًا من: هبة ال ع، 45 سنة، ربة منزل مقيمة بمركز ههيا، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد إ إ، 34 سنة، مصاب بجرح قطعي بالأذن اليمنى، وروحية ع أ، 34 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمة بالظهر، وكريم أ ح، 17 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، والسيد ر ال، 18 سنة، مصاب بجرح قطعي بالأذن اليسرى.



تبين حدوث إصابة المصابين إثر نشوب مشاجرة بناحية شارع السوق القديم بمركز ههيا، وتم تقديم افسعافات اللازم لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.