 تقرير لمراسلين بلا حدود: إجبار أكثر من 80% من الصحفيات في أفغانستان على وقف عملهن - بوابة الشروق
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تقرير لمراسلين بلا حدود: إجبار أكثر من 80% من الصحفيات في أفغانستان على وقف عملهن

كابول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 2:32 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 2:32 م
ذكر تقرير صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" أن أكثر من 80% من الصحفيات، في أفغانستان، تم إجبارهن على وقف عملهن ، منذ 15 أغسطس 2021 .

وكشفت المنظمة، في تقرير لها بعنوان"عامان من الصحافة، في ظل نظام طالبان"، أن أكثر من 80% من الصحفيات في أفغانستان، تم إجبارهن على وقف عملهن، منذ التاريخ المشؤوم في 15 أغسطس 2021 .

وذكر التقرير أنه من بين 12 ألف صحفي وصحفية في أفغانستان في عام 2021، تخلى أكثر من ثلثهم عن المهنة، وتعرضت وسائل الإعلام للتقليص في العامين الماضيين".

ويؤكد التقرير أن أكثر من 50% من 547 منفذا إعلاميا، مسجلا في عام 2021، اختفى لاحقا.

وطبقا لبيانات صادرة عن جمعية الصحفيين الأفغان المستقلين، كشفت المنظمة أنه من بين 150 قناة تلفزيونية أولية، أقل من 70 قناة، تعمل.

وكشف تقرير المنظمة أنه من بين 307 محطات إذاعية، تبث 170 فقط بنشاط، بالإضافة إلى ذلك تراجع عدد وكالات الأنباء من 31 إلى 18، خلال العامين الماضيين.

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