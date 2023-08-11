حكومة بريطانيا تدافع عن نائبة من المحافظين أخفت أسهمها في شركة شل عندما كانت وزيرة للبيئة

دافع وزير بالحكومة البريطانية عن نائبة برلمانية عن حزب المحافظين لم تعلن عن أنها كانت تمتلك أسهما بقيمة أكثر من 70 ألف يورو في شركة شل، بينما كانت تشغل منصب وزيرة البيئة.



وأقرت النائبة تيريزا فيليرز بأن لديها أسهما في شركة شل للنفط والغاز، وذلك في آخر تحديث لها على سجل المصالح المالية لأعضاء البرلمان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) .



ولدى سؤال وزير الخزانة جون جلين عن عدم إعلان فيليرز عن الأسهم، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، وصف الأمر بأنه "إغفال من جانبها" وأصر على أن الوزيرة السابقة كانت "واضحة للغاية" في اعتذارها.



كانت فيليرز وزيرة للبيئة في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، في الفترة من يوليو 2019 حتى فبراير 2020.



ويتعين على أعضاء البرلمان تسجيل أي تغير في مصالحهم القابلة للتسجيل خلال 28 يوما من حدوث ذلك.



ولم تشمل قائمة عن مصالح الوزراء من نوفمبر 2019 أي ذكر لأسهم فيليرز.



وقال متحدث باسم فيليرز "تأسف السيدة فيليرز بشدة لعدم مراعاة قيم حملة الأسهم وتقدم خالص اعتذارها".