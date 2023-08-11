أنشطة بمتحف كفر الشيخ لتعليم الرسم واللغة المصرية القديمة

نظم متحف كفر الشيخ، فعاليات التدريب الصيفي لعام 2023، وتضمن الفعاليات محاضرة تطبيقات الحاسب الآلي المستخدمة في مجال الآثار، قدمها محمد بلتاجي مسئول قسم التدريب المتحف.

كما نظم المتحف ورش متنوعة لتعليم مبادئ الرسم، واستقبل قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة ذهنية)، وتم عمل جولة إرشادية لشرح مقتنيات المتحف بشكل مبسط لهم لدمجهم بالمجتمع.

كما عرض متحف كفر الشيخ أواني فخارية من الطين تم العثور عليها في بوتو وتعود إلى أواخر عصر ما قبل الأسرات وهي ذات جدران سميكة و فوهة واسعة، ومصقولة في بعض أجزاء من سطوحها، ومنها أوان ذات مقابض على هيئة أذن.

كما نظم فعاليات برنامج تعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة للطلاب الموهوبين، والمتفوقين بالإدارة التعليمية بمديرية التعليم بكفر الشيخ من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، بحضور الدكتور أسامة فريد عثمان مدير عام المتحف.

كما قدم المحتوى العلمي بالبرنامج الدكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة.